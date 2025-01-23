Сьогоднішня ціна Aave BUSD v1 (ABUSD)

Поточна ціна Aave BUSD v1 (ABUSD) сьогодні становить 0.999901 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave BUSD v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave BUSD v1 протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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