Ціна Aave BUSD v1 (ABUSD)
Поточна ціна Aave BUSD v1 (ABUSD) сьогодні становить 0.999901 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave BUSD v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave BUSD v1 протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave BUSD v1 до USD становила $ -0.0007549112106271.
За останні 30 днів зміна ціни Aave BUSD v1 до USD становила $ -0.0008817127.
За останні 60 днів зміна ціни Aave BUSD v1 до USD становила $ -0.0028144213.
За останні 90 днів зміна ціни Aave BUSD v1 до USD становила $ +0.0002814166551983.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0007549112106271
|-0.07%
|30 днів
|$ -0.0008817127
|-0.08%
|60 днів
|$ -0.0028144213
|-0.28%
|90 днів
|$ +0.0002814166551983
|+0.03%
Останній аналіз цін Aave BUSD v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.07%
-0.09%
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Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet.
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