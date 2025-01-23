Ціна Aave BAT v1 (ABAT)
Поточна ціна Aave BAT v1 (ABAT) сьогодні становить 0.228639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave BAT v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave BAT v1 протягом дня — -4.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave BAT v1 до USD становила $ -0.0110133135528462.
За останні 30 днів зміна ціни Aave BAT v1 до USD становила $ -0.0031218826.
За останні 60 днів зміна ціни Aave BAT v1 до USD становила $ -0.0197822349.
За останні 90 днів зміна ціни Aave BAT v1 до USD становила $ +0.05315595188485327.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0110133135528462
|-4.55%
|30 днів
|$ -0.0031218826
|-1.36%
|60 днів
|$ -0.0197822349
|-8.65%
|90 днів
|$ +0.05315595188485327
|+30.29%
Останній аналіз цін Aave BAT v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-4.55%
-9.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave BAT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aBAT is pegged 1:1 to the value of the underlying BAT that is deposited in Aave protocol. aBAT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aBAT accrue interest in real time, directly in your wallet!
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