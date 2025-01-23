Ціна Aave Balancer Pool Token (ABPT)
Поточна ціна Aave Balancer Pool Token (ABPT) сьогодні становить 0.412711 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Balancer Pool Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave Balancer Pool Token протягом дня — -5.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Balancer Pool Token до USD становила $ -0.0255223022297932.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Balancer Pool Token до USD становила $ -0.0395311516.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Balancer Pool Token до USD становила $ +0.2867281608.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Balancer Pool Token до USD становила $ +0.2141971213508924.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0255223022297932
|-5.77%
|30 днів
|$ -0.0395311516
|-9.57%
|60 днів
|$ +0.2867281608
|+69.47%
|90 днів
|$ +0.2141971213508924
|+107.90%
Останній аналіз цін Aave Balancer Pool Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.57%
-5.77%
+6.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave Balancer Pool Token (aBPT) is the LP staking token that can be obtained for providing liquidity to the AAVE/ETH smart pool on Balancer.
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