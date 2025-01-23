Сьогоднішня ціна Aave Balancer Pool Token (ABPT)

Поточна ціна Aave Balancer Pool Token (ABPT) сьогодні становить 0.412711 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave Balancer Pool Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave Balancer Pool Token протягом дня — -5.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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