Логотип Aave BAL

Ціна Aave BAL (ABAL)

USD

Графік ціни Aave BAL (ABAL) в реальному часі

$2.67
$2.67$2.67
-2.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Aave BAL (ABAL)

Поточна ціна Aave BAL (ABAL) сьогодні становить 2.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave BAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave BAL протягом дня — -2.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ABAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ABAL.

Цінові показники Aave BAL (ABAL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave BAL до USD становила $ -0.074249009212097.
За останні 30 днів зміна ціни Aave BAL до USD становила $ +0.0295848650.
За останні 60 днів зміна ціни Aave BAL до USD становила $ +0.1688158650.
За останні 90 днів зміна ціни Aave BAL до USD становила $ +0.702564637457061.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.074249009212097-2.70%
30 днів$ +0.0295848650+1.12%
60 днів$ +0.1688158650+6.37%
90 днів$ +0.702564637457061+36.08%

Аналіз цін Aave BAL (ABAL)

Останній аналіз цін Aave BAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.65
$ 2.65$ 2.65

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 34.88
$ 34.88$ 34.88

+0.08%

-2.70%

+3.96%

Ринкова інформація Aave BAL (ABAL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

Що таке Aave BAL ( ABAL)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Aave BAL (ABAL)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Aave BAL (ABAL)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ABAL до місцевих валют

1 ABAL до AUD
A$4.2135
1 ABAL до GBP
2.1465
1 ABAL до EUR
2.544
1 ABAL до USD
$2.65
1 ABAL до MYR
RM11.766
1 ABAL до TRY
94.4725
1 ABAL до JPY
¥414.6985
1 ABAL до RUB
263.0125
1 ABAL до INR
229.0395
1 ABAL до IDR
Rp42,741.9295
1 ABAL до PHP
155.343
1 ABAL до EGP
￡E.133.3215
1 ABAL до BRL
R$15.741
1 ABAL до CAD
C$3.7895
1 ABAL до BDT
323.194
1 ABAL до NGN
4,127.7195
1 ABAL до UAH
111.3
1 ABAL до VES
Bs145.75
1 ABAL до PKR
Rs738.767
1 ABAL до KZT
1,380.915
1 ABAL до THB
฿89.7555
1 ABAL до TWD
NT$86.814
1 ABAL до CHF
Fr2.385
1 ABAL до HKD
HK$20.617
1 ABAL до MAD
.د.م26.447