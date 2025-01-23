Ціна Aave BAL (ABAL)
Поточна ціна Aave BAL (ABAL) сьогодні становить 2.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave BAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave BAL протягом дня — -2.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave BAL до USD становила $ -0.074249009212097.
За останні 30 днів зміна ціни Aave BAL до USD становила $ +0.0295848650.
За останні 60 днів зміна ціни Aave BAL до USD становила $ +0.1688158650.
За останні 90 днів зміна ціни Aave BAL до USD становила $ +0.702564637457061.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.074249009212097
|-2.70%
|30 днів
|$ +0.0295848650
|+1.12%
|60 днів
|$ +0.1688158650
|+6.37%
|90 днів
|$ +0.702564637457061
|+36.08%
Останній аналіз цін Aave BAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-2.70%
+3.96%
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