Сьогоднішня ціна Aave AMM WETH (AAMMWETH)

Поточна ціна Aave AMM WETH (AAMMWETH) сьогодні становить 3,226.07 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM WETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM WETH протягом дня — -2.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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