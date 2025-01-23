Ціна Aave AMM WETH (AAMMWETH)
Поточна ціна Aave AMM WETH (AAMMWETH) сьогодні становить 3,226.07 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM WETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM WETH протягом дня — -2.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM WETH до USD становила $ -85.024579744989.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM WETH до USD становила $ -152.4563256320.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM WETH до USD становила $ -156.9486281070.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM WETH до USD становила $ +708.8812024266793.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -85.024579744989
|-2.54%
|30 днів
|$ -152.4563256320
|-4.72%
|60 днів
|$ -156.9486281070
|-4.86%
|90 днів
|$ +708.8812024266793
|+28.16%
Останній аналіз цін Aave AMM WETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-2.54%
-4.34%
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