Сьогоднішня ціна Aave AMM WBTC (AAMMWBTC)

Поточна ціна Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) сьогодні становить 102,438 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM WBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM WBTC протягом дня — -2.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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