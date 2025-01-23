Ціна Aave AMM WBTC (AAMMWBTC)
Поточна ціна Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) сьогодні становить 102,438 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM WBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM WBTC протягом дня — -2.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM WBTC до USD становила $ -2,783.7044419648.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM WBTC до USD становила $ +10,816.4386638000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM WBTC до USD становила $ +6,828.3736668000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM WBTC до USD становила $ +35,057.85799544193.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2,783.7044419648
|-2.62%
|30 днів
|$ +10,816.4386638000
|+10.56%
|60 днів
|$ +6,828.3736668000
|+6.67%
|90 днів
|$ +35,057.85799544193
|+52.03%
Останній аналіз цін Aave AMM WBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-2.62%
+3.44%
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