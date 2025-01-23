Ціна Aave AMM USDT (AAMMUSDT)
Поточна ціна Aave AMM USDT (AAMMUSDT) сьогодні становить 0.997515 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM USDT протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM USDT до USD становила $ -0.001201885964917.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM USDT до USD становила $ +0.0006295317.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM USDT до USD становила $ +0.0003537188.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM USDT до USD становила $ -0.0015574830166798.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001201885964917
|-0.12%
|30 днів
|$ +0.0006295317
|+0.06%
|60 днів
|$ +0.0003537188
|+0.04%
|90 днів
|$ -0.0015574830166798
|-0.15%
Останній аналіз цін Aave AMM USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-0.12%
-0.08%
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