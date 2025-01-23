Ціна Aave AMM USDC (AAMMUSDC)
Поточна ціна Aave AMM USDC (AAMMUSDC) сьогодні становить 0.997632 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM USDC протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM USDC до USD становила $ -0.0023628880819497.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM USDC до USD становила $ -0.0000397057.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM USDC до USD становила $ -0.0004388583.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM USDC до USD становила $ -0.004803183531187.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0023628880819497
|-0.23%
|30 днів
|$ -0.0000397057
|-0.00%
|60 днів
|$ -0.0004388583
|-0.04%
|90 днів
|$ -0.004803183531187
|-0.47%
Останній аналіз цін Aave AMM USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-0.23%
-0.12%
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