Ціна Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) сьогодні становить 26,738 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIYFIWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniYFIWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniYFIWETH протягом дня — -2.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniYFIWETH до USD становила $ -703.54069187062.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniYFIWETH до USD становила $ -2,690.9283628000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniYFIWETH до USD становила $ -202.9120082000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniYFIWETH до USD становила $ +7,881.752712178495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -703.54069187062
|-2.54%
|30 днів
|$ -2,690.9283628000
|-10.06%
|60 днів
|$ -202.9120082000
|-0.75%
|90 днів
|$ +7,881.752712178495
|+41.80%
Останній аналіз цін Aave AMM UniYFIWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-2.54%
-6.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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