Ціна Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) сьогодні становить 4,678,130,627 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIWBTCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniWBTCWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniWBTCWETH протягом дня — -2.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AAMMUNIWBTCWETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AAMMUNIWBTCWETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniWBTCWETH до USD становила $ -124,744,220.903497.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniWBTCWETH до USD становила $ +131,614,059.2469553000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniWBTCWETH до USD становила $ +44,572,760.8009933000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniWBTCWETH до USD становила $ +1,362,174,747.458891.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -124,744,220.903497
|-2.58%
|30 днів
|$ +131,614,059.2469553000
|+2.81%
|60 днів
|$ +44,572,760.8009933000
|+0.95%
|90 днів
|$ +1,362,174,747.458891
|+41.08%
Останній аналіз цін Aave AMM UniWBTCWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-2.58%
-0.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AAMMUNIWBTCWETH до AUD
A$7,438,227,696.93
|1 AAMMUNIWBTCWETH до GBP
￡3,789,285,807.87
|1 AAMMUNIWBTCWETH до EUR
€4,491,005,401.92
|1 AAMMUNIWBTCWETH до USD
$4,678,130,627
|1 AAMMUNIWBTCWETH до MYR
RM20,770,899,983.88
|1 AAMMUNIWBTCWETH до TRY
₺166,775,356,852.55
|1 AAMMUNIWBTCWETH до JPY
¥732,080,661,819.23
|1 AAMMUNIWBTCWETH до RUB
₽464,304,464,729.75
|1 AAMMUNIWBTCWETH до INR
₹404,330,830,091.61
|1 AAMMUNIWBTCWETH до IDR
Rp75,453,709,226,801.81
|1 AAMMUNIWBTCWETH до PHP
₱274,232,017,354.74
|1 AAMMUNIWBTCWETH до EGP
￡E.235,356,751,844.37
|1 AAMMUNIWBTCWETH до BRL
R$27,788,095,924.38
|1 AAMMUNIWBTCWETH до CAD
C$6,689,726,796.61
|1 AAMMUNIWBTCWETH до BDT
৳570,544,811,268.92
|1 AAMMUNIWBTCWETH до NGN
₦7,286,796,608,534.01
|1 AAMMUNIWBTCWETH до UAH
₴196,481,486,334
|1 AAMMUNIWBTCWETH до VES
Bs257,297,184,485
|1 AAMMUNIWBTCWETH до PKR
Rs1,304,169,256,195.06
|1 AAMMUNIWBTCWETH до KZT
₸2,437,773,869,729.7
|1 AAMMUNIWBTCWETH до THB
฿158,448,284,336.49
|1 AAMMUNIWBTCWETH до TWD
NT$153,255,559,340.52
|1 AAMMUNIWBTCWETH до CHF
Fr4,210,317,564.3
|1 AAMMUNIWBTCWETH до HKD
HK$36,395,856,278.06
|1 AAMMUNIWBTCWETH до MAD
.د.م46,687,743,657.46