Сьогоднішня ціна Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)

Поточна ціна Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) сьогодні становить 116,026,447,258,635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIWBTCUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniWBTCUSDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniWBTCUSDC протягом дня — -1.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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