Ціна Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)
Поточна ціна Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) сьогодні становить 116,026,447,258,635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIWBTCUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniWBTCUSDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniWBTCUSDC протягом дня — -1.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniWBTCUSDC до USD становила $ -1,691,732,003,217.5.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniWBTCUSDC до USD становила $ +6,413,570,719,826.1151680000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniWBTCUSDC до USD становила $ +4,701,994,980,445.6351020000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniWBTCUSDC до USD становила $ +22,875,427,431,021.44.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1,691,732,003,217.5
|-1.43%
|30 днів
|$ +6,413,570,719,826.1151680000
|+5.53%
|60 днів
|$ +4,701,994,980,445.6351020000
|+4.05%
|90 днів
|$ +22,875,427,431,021.44
|+24.56%
Останній аналіз цін Aave AMM UniWBTCUSDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-1.43%
+1.86%
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