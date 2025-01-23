Ціна Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) сьогодні становить 284,396,581 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIUSDCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniUSDCWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniUSDCWETH протягом дня — -1.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniUSDCWETH до USD становила $ -3,978,955.4394314.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniUSDCWETH до USD становила $ -4,224,000.2193025000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniUSDCWETH до USD становила $ -2,839,671.4216269000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniUSDCWETH до USD становила $ +39,893,200.178754.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3,978,955.4394314
|-1.37%
|30 днів
|$ -4,224,000.2193025000
|-1.48%
|60 днів
|$ -2,839,671.4216269000
|-0.99%
|90 днів
|$ +39,893,200.178754
|+16.32%
Останній аналіз цін Aave AMM UniUSDCWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-1.37%
-1.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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