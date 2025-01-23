Сьогоднішня ціна Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) сьогодні становить 284,396,581 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIUSDCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniUSDCWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniUSDCWETH протягом дня — -1.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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