Ціна Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) сьогодні становить 340.42 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNISNXWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniSNXWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniSNXWETH протягом дня — -3.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniSNXWETH до USD становила $ -12.5616293965032.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniSNXWETH до USD становила $ -43.7645313680.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniSNXWETH до USD становила $ -44.7495025960.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniSNXWETH до USD становила $ +59.6571764661041.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -12.5616293965032
|-3.53%
|30 днів
|$ -43.7645313680
|-12.85%
|60 днів
|$ -44.7495025960
|-13.14%
|90 днів
|$ +59.6571764661041
|+21.25%
Останній аналіз цін Aave AMM UniSNXWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-3.53%
-8.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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