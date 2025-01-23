Ціна Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) сьогодні становить 49.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIRENWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniRENWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniRENWETH протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniRENWETH до USD становила $ -1.03725119321611.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniRENWETH до USD становила $ -1.8947731200.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniRENWETH до USD становила $ -10.1699889820.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniRENWETH до USD становила $ +4.45077552983405.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.03725119321611
|-2.05%
|30 днів
|$ -1.8947731200
|-3.84%
|60 днів
|$ -10.1699889820
|-20.66%
|90 днів
|$ +4.45077552983405
|+9.94%
Останній аналіз цін Aave AMM UniRENWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-2.05%
-6.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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