Ціна Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) сьогодні становить 5,983.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIMKRWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniMKRWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniMKRWETH протягом дня — -3.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniMKRWETH до USD становила $ -235.529615068638.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniMKRWETH до USD становила $ -858.9167078100.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniMKRWETH до USD становила $ -950.2476429040.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniMKRWETH до USD становила $ +1,016.872303411664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -235.529615068638
|-3.78%
|30 днів
|$ -858.9167078100
|-14.35%
|60 днів
|$ -950.2476429040
|-15.88%
|90 днів
|$ +1,016.872303411664
|+20.47%
Останній аналіз цін Aave AMM UniMKRWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-3.78%
-8.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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