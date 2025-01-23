Сьогоднішня ціна Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) сьогодні становить 1,048.12 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNILINKWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniLINKWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniLINKWETH протягом дня — -4.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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