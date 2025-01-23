Ціна Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) сьогодні становить 1,048.12 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNILINKWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniLINKWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniLINKWETH протягом дня — -4.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniLINKWETH до USD становила $ -51.175628049463.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniLINKWETH до USD становила $ -5.6712725080.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniLINKWETH до USD становила $ +171.0153468680.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniLINKWETH до USD становила $ +425.5326626253328.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -51.175628049463
|-4.62%
|30 днів
|$ -5.6712725080
|-0.54%
|60 днів
|$ +171.0153468680
|+16.32%
|90 днів
|$ +425.5326626253328
|+68.35%
Останній аналіз цін Aave AMM UniLINKWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-4.62%
+5.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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