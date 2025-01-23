Ціна Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) сьогодні становить 227.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIDAIWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniDAIWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniDAIWETH протягом дня — -1.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniDAIWETH до USD становила $ -3.0980963397396.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniDAIWETH до USD становила $ -4.3501511880.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniDAIWETH до USD становила $ -4.0863248100.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniDAIWETH до USD становила $ +30.5348259007008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.0980963397396
|-1.33%
|30 днів
|$ -4.3501511880
|-1.90%
|60 днів
|$ -4.0863248100
|-1.79%
|90 днів
|$ +30.5348259007008
|+15.48%
Останній аналіз цін Aave AMM UniDAIWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.33%
-2.08%
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