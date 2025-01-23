Сьогоднішня ціна Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) сьогодні становить 227.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIDAIWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniDAIWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniDAIWETH протягом дня — -1.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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