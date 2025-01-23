Сьогоднішня ціна Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

Поточна ціна Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) сьогодні становить 2,264,431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIDAIUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniDAIUSDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniDAIUSDC протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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