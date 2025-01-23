Ціна Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)
Поточна ціна Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) сьогодні становить 2,264,431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIDAIUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniDAIUSDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniDAIUSDC протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniDAIUSDC до USD становила $ -5,069.213809618.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniDAIUSDC до USD становила $ +110.9571190000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniDAIUSDC до USD становила $ -7,990.7241128000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniDAIUSDC до USD становила $ -2,479.2701000343.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5,069.213809618
|-0.22%
|30 днів
|$ +110.9571190000
|+0.00%
|60 днів
|$ -7,990.7241128000
|-0.35%
|90 днів
|$ -2,479.2701000343
|-0.10%
Останній аналіз цін Aave AMM UniDAIUSDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.22%
-0.12%
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