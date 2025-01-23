Ціна Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) сьогодні становить 1,163.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNICRVWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniCRVWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH протягом дня — -5.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ -67.671187769114.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ -120.5950620330.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ +274.4808025320.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ +595.9670814893122.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -67.671187769114
|-5.46%
|30 днів
|$ -120.5950620330
|-10.36%
|60 днів
|$ +274.4808025320
|+23.59%
|90 днів
|$ +595.9670814893122
|+104.96%
Останній аналіз цін Aave AMM UniCRVWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
-5.46%
-10.94%
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