Сьогоднішня ціна Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) сьогодні становить 1,163.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNICRVWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniCRVWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH протягом дня — -5.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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