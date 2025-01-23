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Ціна Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

USD

Графік ціни Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) в реальному часі

$1,163.79
$1,163.79$1,163.79
-5.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) сьогодні становить 1,163.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNICRVWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniCRVWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH протягом дня — -5.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ -67.671187769114.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ -120.5950620330.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ +274.4808025320.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniCRVWETH до USD становила $ +595.9670814893122.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -67.671187769114-5.46%
30 днів$ -120.5950620330-10.36%
60 днів$ +274.4808025320+23.59%
90 днів$ +595.9670814893122+104.96%

Аналіз цін Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

Останній аналіз цін Aave AMM UniCRVWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1,168.99
$ 1,168.99$ 1,168.99

$ 1,241.14
$ 1,241.14$ 1,241.14

$ 1,773.24
$ 1,773.24$ 1,773.24

-1.03%

-5.46%

-10.94%

Ринкова інформація Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке Aave AMM UniCRVWETH ( AAMMUNICRVWETH)

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Ресурс Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AAMMUNICRVWETH до місцевих валют

1 AAMMUNICRVWETH до AUD
A$1,850.4261
1 AAMMUNICRVWETH до GBP
942.6699
1 AAMMUNICRVWETH до EUR
1,117.2384
1 AAMMUNICRVWETH до USD
$1,163.79
1 AAMMUNICRVWETH до MYR
RM5,167.2276
1 AAMMUNICRVWETH до TRY
41,489.1135
1 AAMMUNICRVWETH до JPY
¥182,121.4971
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115,506.1575
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Rp18,770,803.8237
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￡E.58,550.2749
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C$1,664.2197
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1 AAMMUNICRVWETH до VES
Bs64,008.45
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Rs324,441.3762
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1 AAMMUNICRVWETH до THB
฿39,417.5673
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NT$38,125.7604
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