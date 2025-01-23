Ціна Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) сьогодні становить 81.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIBATWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniBATWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniBATWETH протягом дня — -3.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniBATWETH до USD становила $ -3.04997798472027.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniBATWETH до USD становила $ -2.0785389160.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniBATWETH до USD становила $ -4.7446845260.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniBATWETH до USD становила $ +19.62273789239268.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.04997798472027
|-3.57%
|30 днів
|$ -2.0785389160
|-2.54%
|60 днів
|$ -4.7446845260
|-5.79%
|90 днів
|$ +19.62273789239268
|+31.55%
Останній аналіз цін Aave AMM UniBATWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-3.57%
-6.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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