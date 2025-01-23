Сьогоднішня ціна Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) сьогодні становить 81.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIBATWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniBATWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniBATWETH протягом дня — -3.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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