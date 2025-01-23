Сьогоднішня ціна Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) сьогодні становить 3,213.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIAAVEWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniAAVEWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH протягом дня — -4.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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