Ціна Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)
Поточна ціна Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) сьогодні становить 3,213.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIAAVEWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniAAVEWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH протягом дня — -4.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ -154.809266626165.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ -232.0121639220.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ +1,228.0720687340.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ +1,403.539595736271.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -154.809266626165
|-4.56%
|30 днів
|$ -232.0121639220
|-7.22%
|60 днів
|$ +1,228.0720687340
|+38.22%
|90 днів
|$ +1,403.539595736271
|+77.56%
Останній аналіз цін Aave AMM UniAAVEWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
-4.56%
+2.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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