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Ціна Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

USD

Графік ціни Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) в реальному часі

$3,213.14
$3,213.14$3,213.14
-4.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

Поточна ціна Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) сьогодні становить 3,213.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMUNIAAVEWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM UniAAVEWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH протягом дня — -4.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ -154.809266626165.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ -232.0121639220.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ +1,228.0720687340.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM UniAAVEWETH до USD становила $ +1,403.539595736271.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -154.809266626165-4.56%
30 днів$ -232.0121639220-7.22%
60 днів$ +1,228.0720687340+38.22%
90 днів$ +1,403.539595736271+77.56%

Аналіз цін Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

Останній аналіз цін Aave AMM UniAAVEWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,227.53
$ 3,227.53$ 3,227.53

$ 3,393.32
$ 3,393.32$ 3,393.32

$ 3,849.26
$ 3,849.26$ 3,849.26

-0.94%

-4.56%

+2.46%

Ринкова інформація Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке Aave AMM UniAAVEWETH ( AAMMUNIAAVEWETH)

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Ресурс Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AAMMUNIAAVEWETH до місцевих валют

1 AAMMUNIAAVEWETH до AUD
A$5,108.8926
1 AAMMUNIAAVEWETH до GBP
2,602.6434
1 AAMMUNIAAVEWETH до EUR
3,084.6144
1 AAMMUNIAAVEWETH до USD
$3,213.14
1 AAMMUNIAAVEWETH до MYR
RM14,266.3416
1 AAMMUNIAAVEWETH до TRY
114,548.441
1 AAMMUNIAAVEWETH до JPY
¥502,824.2786
1 AAMMUNIAAVEWETH до RUB
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1 AAMMUNIAAVEWETH до INR
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1 AAMMUNIAAVEWETH до IDR
Rp51,824,831.4542
1 AAMMUNIAAVEWETH до PHP
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￡E.161,653.0734
1 AAMMUNIAAVEWETH до BRL
R$19,086.0516
1 AAMMUNIAAVEWETH до CAD
C$4,594.7902
1 AAMMUNIAAVEWETH до BDT
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Bs176,722.7
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Rs895,759.1692
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