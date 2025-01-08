Ціна Aave AMM DAI (AAMMDAI)
Поточна ціна Aave AMM DAI (AAMMDAI) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM DAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM DAI протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM DAI до USD становила $ +0.0026032.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM DAI до USD становила $ +0.0025546000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM DAI до USD становила $ +0.0035146000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM DAI до USD становила $ +0.000416656776504.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0026032
|+0.26%
|30 днів
|$ +0.0025546000
|+0.26%
|60 днів
|$ +0.0035146000
|+0.35%
|90 днів
|$ +0.000416656776504
|+0.04%
Останній аналіз цін Aave AMM DAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+0.26%
-0.40%
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