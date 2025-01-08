Ціна Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)
Поточна ціна Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) сьогодні становить 283,162 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMBPTWBTCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM BptWBTCWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM BptWBTCWETH протягом дня — -7.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM BptWBTCWETH до USD становила $ -21,897.4298314894.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM BptWBTCWETH до USD становила $ -26,456.3919840000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM BptWBTCWETH до USD становила $ +53,240.0909238000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM BptWBTCWETH до USD становила $ +94,512.76405808225.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -21,897.4298314894
|-7.19%
|30 днів
|$ -26,456.3919840000
|-9.34%
|60 днів
|$ +53,240.0909238000
|+18.80%
|90 днів
|$ +94,512.76405808225
|+50.10%
Останній аналіз цін Aave AMM BptWBTCWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-7.19%
+1.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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