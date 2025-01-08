Сьогоднішня ціна Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

Поточна ціна Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) сьогодні становить 283,162 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMBPTWBTCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM BptWBTCWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM BptWBTCWETH протягом дня — -7.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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