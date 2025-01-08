Ціна Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)
Поточна ціна Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) сьогодні становить 142.55 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMBPTBALWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM BptBALWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM BptBALWETH протягом дня — -8.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ -13.333442011024.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ -40.7631703500.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ +37.0194652300.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ +39.40297027135361.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -13.333442011024
|-8.57%
|30 днів
|$ -40.7631703500
|-28.59%
|60 днів
|$ +37.0194652300
|+25.97%
|90 днів
|$ +39.40297027135361
|+38.20%
Останній аналіз цін Aave AMM BptBALWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-8.57%
+2.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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