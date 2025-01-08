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Ціна Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

USD

Графік ціни Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) в реальному часі

$142.55
$142.55$142.55
-8.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

Поточна ціна Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) сьогодні становить 142.55 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMBPTBALWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave AMM BptBALWETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave AMM BptBALWETH протягом дня — -8.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ -13.333442011024.
За останні 30 днів зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ -40.7631703500.
За останні 60 днів зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ +37.0194652300.
За останні 90 днів зміна ціни Aave AMM BptBALWETH до USD становила $ +39.40297027135361.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -13.333442011024-8.57%
30 днів$ -40.7631703500-28.59%
60 днів$ +37.0194652300+25.97%
90 днів$ +39.40297027135361+38.20%

Аналіз цін Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

Останній аналіз цін Aave AMM BptBALWETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 141.18
$ 141.18$ 141.18

$ 155.58
$ 155.58$ 155.58

$ 1,133.57
$ 1,133.57$ 1,133.57

-0.44%

-8.57%

+2.80%

Ринкова інформація Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Ресурс Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AAMMBPTBALWETH до місцевих валют

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