Сьогоднішня ціна Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

Поточна ціна Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) сьогодні становить 142.55 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAMMBPTBALWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AMM BptBALWETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave AMM BptBALWETH протягом дня — -8.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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