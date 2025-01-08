Сьогоднішня ціна Aave AAVE (AAAVE)

Поточна ціна Aave AAVE (AAAVE) сьогодні становить 312.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave AAVE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.98K USD

- зміна ціни Aave AAVE протягом дня — -9.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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