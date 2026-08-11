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Поточна ціна aarna atvPTmax сьогодні становить 1,025 USD. Ринкова капіталізація ATVPTMAX становить 354 756 USD. Відстежуйте оновлення цін ATVPTMAX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна aarna atvPTmax сьогодні становить 1,025 USD. Ринкова капіталізація ATVPTMAX становить 354 756 USD. Відстежуйте оновлення цін ATVPTMAX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ATVPTMAX

Інформація про ціну ATVPTMAX

Що таке ATVPTMAX

Whitepaper ATVPTMAX

Офіційний вебсайт ATVPTMAX

Токеноміка ATVPTMAX

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Ціна aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ATVPTMAX до USD:

$1,025
$1,025$1,025
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни aarna atvPTmax (ATVPTMAX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:33:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна aarna atvPTmax

Поточна ціна aarna atvPTmax (ATVPTMAX) сьогодні становить $ 1,025, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATVPTMAX до USD становить $ 1,025 за ATVPTMAX.

aarna atvPTmax наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 354 756, з циркуляційною пропозицією у 346,09K ATVPTMAX. Протягом останніх 24 годин ATVPTMAX торгувався між $ 1,025 (мінімум) та $ 1,025 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,025, тоді як історичний мінімум — $ 1,006.

У короткостроковій динаміці ATVPTMAX змінився на 0,00% за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

$ 354,76K
$ 354,76K$ 354,76K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 354,76K
$ 354,76K$ 354,76K

346,09K
346,09K 346,09K

346 094,7214814895
346 094,7214814895 346 094,7214814895

Поточна ринкова капіталізація aarna atvPTmax — $ 354,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція ATVPTMAX — 346,09K, зі загальною пропозицією 346094.7214814895. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 354,76K.

Історія ціни aarna atvPTmax у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,025
$ 1,025$ 1,025
Мін. за 24 год
$ 1,025
$ 1,025$ 1,025
Макс. за 24 год

$ 1,025
$ 1,025$ 1,025

$ 1,025
$ 1,025$ 1,025

$ 1,025
$ 1,025$ 1,025

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

0,00%

-0,00%

+0,01%

+0,01%

Історія ціни aarna atvPTmax (ATVPTMAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ +0,0012052975.
За останні 90 днів зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ -0,0000263718147825.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,00%
30 днів$ 0--
60 днів$ +0,0012052975+0,12%
90 днів$ -0,0000263718147825-0,00%

Прогноз ціни aarna atvPTmax

Прогноз ціни aarna atvPTmax (ATVPTMAX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ATVPTMAX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни aarna atvPTmax (ATVPTMAX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна aarna atvPTmax потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Про aarna atvPTmax

Яка сьогодні ціна aarna atvPTmax (ATVPTMAX)?

Живучи ціна становить ₴45.17323831804000000, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -0.00%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів ATVPTMAX знаходиться в обігу?

Обігова кількість ATVPTMAX становить 346094.7214814895, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають aarna atvPTmax?

Орієнтовно існує -- унікальних власників ATVPTMAX у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація aarna atvPTmax?

Ринкова капіталізація становить ₴15634612.03195570560000, що розміщує aarna atvPTmax на #3999 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують ATVPTMAX сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух aarna atvPTmax?

Недавній рух ціни на рівні -0.00% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,aarna Vault Tokens та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про aarna atvPTmax

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:33:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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