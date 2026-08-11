Ціна aarna atvPTmax (ATVPTMAX)
Поточна ціна aarna atvPTmax (ATVPTMAX) сьогодні становить $ 1,025, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATVPTMAX до USD становить $ 1,025 за ATVPTMAX.
aarna atvPTmax наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 354 756, з циркуляційною пропозицією у 346,09K ATVPTMAX. Протягом останніх 24 годин ATVPTMAX торгувався між $ 1,025 (мінімум) та $ 1,025 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,025, тоді як історичний мінімум — $ 1,006.
У короткостроковій динаміці ATVPTMAX змінився на 0,00% за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.
Поточна ринкова капіталізація aarna atvPTmax — $ 354,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція ATVPTMAX — 346,09K, зі загальною пропозицією 346094.7214814895. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 354,76K.
0,00%
-0,00%
+0,01%
+0,01%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ +0,0012052975.
За останні 90 днів зміна ціни aarna atvPTmax до USD становила $ -0,0000263718147825.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ +0,0012052975
|+0,12%
|90 днів
|$ -0,0000263718147825
|-0,00%
У 2040 році ціна aarna atvPTmax потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка сьогодні ціна aarna atvPTmax (ATVPTMAX)?
Живучи ціна становить ₴45.17323831804000000, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -0.00%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.
Скільки токенів ATVPTMAX знаходиться в обігу?
Обігова кількість ATVPTMAX становить 346094.7214814895, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.
Скільки власників наразі мають aarna atvPTmax?
Орієнтовно існує -- унікальних власників ATVPTMAX у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.
Яка сьогодні ринкова капіталізація aarna atvPTmax?
Ринкова капіталізація становить ₴15634612.03195570560000, що розміщує aarna atvPTmax на #3999 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.
Наскільки активно торгують ATVPTMAX сьогодні?
За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.
Що спричиняє недавній рух aarna atvPTmax?
Недавній рух ціни на рівні -0.00% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,aarna Vault Tokens та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
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