Сьогоднішня ціна aarna atvPTmax

Поточна ціна aarna atvPTmax (ATVPTMAX) сьогодні становить $ 1,025, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATVPTMAX до USD становить $ 1,025 за ATVPTMAX.

aarna atvPTmax наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 354 756, з циркуляційною пропозицією у 346,09K ATVPTMAX. Протягом останніх 24 годин ATVPTMAX торгувався між $ 1,025 (мінімум) та $ 1,025 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,025, тоді як історичний мінімум — $ 1,006.

У короткостроковій динаміці ATVPTMAX змінився на 0,00% за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

Ринкова капіталізація $ 354,76K$ 354,76K $ 354,76K Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 354,76K$ 354,76K $ 354,76K Циркуляційне постачання 346,09K 346,09K 346,09K Загальна пропозиція 346 094,7214814895 346 094,7214814895 346 094,7214814895

Поточна ринкова капіталізація aarna atvPTmax — $ 354,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція ATVPTMAX — 346,09K, зі загальною пропозицією 346094.7214814895. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 354,76K.