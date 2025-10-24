Актуальна ціна aarna atv111 сьогодні становить 102,46 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ATV111 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ATV111 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна aarna atv111 сьогодні становить 102,46 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ATV111 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ATV111 на MEXC вже зараз.

$102,46
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни aarna atv111 (ATV111) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:08:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни aarna atv111 (ATV111) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 102,44
Мін. за 24 год
$ 102,46
Макс. за 24 год

$ 102,44
$ 102,46
$ 102,46
$ 101,3
Актуальна ціна aarna atv111 (ATV111) становить $102,46. За останні 24 години ATV111 торгувався між мінімумом у $ 102,44 і максимумом у $ 102,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ATV111 становить $ 102,46, тоді як його історичний мінімум — $ 101,3.

Що стосується короткострокових результатів, то ATV111 змінився на -- за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aarna atv111 (ATV111)

$ 1,00M
$ 1,00M
9,79K
9 789,377013032841
Поточна ринкова капіталізація aarna atv111 — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ATV111 — 9,79K, зі загальною пропозицією 9789.377013032841. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,00M.

Історія ціни aarna atv111 (ATV111) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aarna atv111 до USD становила $ +0,0179.
За останні 30 днів зміна ціни aarna atv111 до USD становила $ +0,3773909180.
За останні 60 днів зміна ціни aarna atv111 до USD становила $ +0,7798128140.
За останні 90 днів зміна ціни aarna atv111 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0179+0,02%
30 днів$ +0,3773909180+0,37%
60 днів$ +0,7798128140+0,76%
90 днів$ 0--

Що таке aarna atv111 (ATV111)

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс aarna atv111 (ATV111)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни aarna atv111 (USD)

Скільки коштуватиме aarna atv111 (ATV111) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів aarna atv111 (ATV111) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо aarna atv111.

Перегляньте прогноз ціни aarna atv111 вже зараз!

ATV111 до місцевих валют

Токеноміка aarna atv111 (ATV111)

Розуміння токеноміки aarna atv111 (ATV111) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ATV111 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про aarna atv111 (ATV111)

Скільки сьогодні коштує aarna atv111 (ATV111)?
Актуальна ціна ATV111 у USD становить 102,46 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ATV111 до USD?
Поточна ціна ATV111 до USD — $ 102,46. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація aarna atv111?
Ринкова капіталізація ATV111 — $ 1,00M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ATV111?
Циркуляційна пропозиція ATV111 — 9,79K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ATV111?
ATV111 досяг історичної максимальної ціни у 102,46 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ATV111?
Історична мінімальна ціна ATV111 становила 101,3 USD.
Який обсяг торгівлі ATV111?
Актуальний обсяг торгівлі ATV111 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ATV111 цього року?
ATV111 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ATV111 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:08:40 (UTC+8)

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.