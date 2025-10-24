Інформація щодо ціни aarna atv111 (ATV111) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 102,44 $ 102,44 $ 102,44 Мін. за 24 год $ 102,46 $ 102,46 $ 102,46 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 102,44$ 102,44 $ 102,44 Макс. за 24 год $ 102,46$ 102,46 $ 102,46 Рекордний максимум $ 102,46$ 102,46 $ 102,46 Найнижча ціна $ 101,3$ 101,3 $ 101,3 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,11%

Актуальна ціна aarna atv111 (ATV111) становить $102,46. За останні 24 години ATV111 торгувався між мінімумом у $ 102,44 і максимумом у $ 102,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ATV111 становить $ 102,46, тоді як його історичний мінімум — $ 101,3.

Що стосується короткострокових результатів, то ATV111 змінився на -- за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aarna atv111 (ATV111)

Ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Циркуляційне постачання 9,79K 9,79K 9,79K Загальна пропозиція 9 789,377013032841 9 789,377013032841 9 789,377013032841

Поточна ринкова капіталізація aarna atv111 — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ATV111 — 9,79K, зі загальною пропозицією 9789.377013032841. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,00M.