Інформація щодо ціни aarna atv 808 (ATV808) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 120,83 $ 120,83 $ 120,83 Мін. за 24 год $ 125,53 $ 125,53 $ 125,53 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 120,83$ 120,83 $ 120,83 Макс. за 24 год $ 125,53$ 125,53 $ 125,53 Рекордний максимум $ 185,98$ 185,98 $ 185,98 Найнижча ціна $ 105,08$ 105,08 $ 105,08 Зміна ціни (за 1 год) +2,17% Зміна ціни (1 дн.) +3,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,84%

Актуальна ціна aarna atv 808 (ATV808) становить $125,58. За останні 24 години ATV808 торгувався між мінімумом у $ 120,83 і максимумом у $ 125,53, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ATV808 становить $ 185,98, тоді як його історичний мінімум — $ 105,08.

Що стосується короткострокових результатів, то ATV808 змінився на +2,17% за останню годину, +3,78% за 24 години та на +2,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aarna atv 808 (ATV808)

Ринкова капіталізація $ 50,90K$ 50,90K $ 50,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,90K$ 50,90K $ 50,90K Циркуляційне постачання 405,35 405,35 405,35 Загальна пропозиція 405,3522277074127 405,3522277074127 405,3522277074127

Поточна ринкова капіталізація aarna atv 808 — $ 50,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ATV808 — 405,35, зі загальною пропозицією 405.3522277074127. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,90K.