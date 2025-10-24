Актуальна ціна aarna afi 802v2 сьогодні становить 51,23 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AFI 802V2 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AFI 802V2 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна aarna afi 802v2 сьогодні становить 51,23 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AFI 802V2 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AFI 802V2 на MEXC вже зараз.

Ціна aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Актуальна ціна 1 AFI 802V2 до USD:

$51,23
$51,23$51,23
+3,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни aarna afi 802v2 (AFI 802V2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:08:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 49,36
$ 49,36$ 49,36
Мін. за 24 год
$ 51,24
$ 51,24$ 51,24
Макс. за 24 год

$ 49,36
$ 49,36$ 49,36

$ 51,24
$ 51,24$ 51,24

$ 79,25
$ 79,25$ 79,25

$ 42,48
$ 42,48$ 42,48

+2,13%

+3,72%

+2,22%

+2,22%

Актуальна ціна aarna afi 802v2 (AFI 802V2) становить $51,23. За останні 24 години AFI 802V2 торгувався між мінімумом у $ 49,36 і максимумом у $ 51,24, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AFI 802V2 становить $ 79,25, тоді як його історичний мінімум — $ 42,48.

Що стосується короткострокових результатів, то AFI 802V2 змінився на +2,13% за останню годину, +3,72% за 24 години та на +2,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

$ 95,27K
$ 95,27K$ 95,27K

--
----

$ 95,27K
$ 95,27K$ 95,27K

1,86K
1,86K 1,86K

1 859,44671908729
1 859,44671908729 1 859,44671908729

Поточна ринкова капіталізація aarna afi 802v2 — $ 95,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AFI 802V2 — 1,86K, зі загальною пропозицією 1859.44671908729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,27K.

Історія ціни aarna afi 802v2 (AFI 802V2) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aarna afi 802v2 до USD становила $ +1,84.
За останні 30 днів зміна ціни aarna afi 802v2 до USD становила $ -11,4084087000.
За останні 60 днів зміна ціни aarna afi 802v2 до USD становила $ -16,0067930080.
За останні 90 днів зміна ціни aarna afi 802v2 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,84+3,72%
30 днів$ -11,4084087000-22,26%
60 днів$ -16,0067930080-31,24%
90 днів$ 0--

Що таке aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

Ресурс aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни aarna afi 802v2 (USD)

Скільки коштуватиме aarna afi 802v2 (AFI 802V2) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів aarna afi 802v2 (AFI 802V2) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо aarna afi 802v2.

Перегляньте прогноз ціни aarna afi 802v2 вже зараз!

AFI 802V2 до місцевих валют

Токеноміка aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Розуміння токеноміки aarna afi 802v2 (AFI 802V2) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AFI 802V2 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Скільки сьогодні коштує aarna afi 802v2 (AFI 802V2)?
Актуальна ціна AFI 802V2 у USD становить 51,23 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AFI 802V2 до USD?
Поточна ціна AFI 802V2 до USD — $ 51,23. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація aarna afi 802v2?
Ринкова капіталізація AFI 802V2 — $ 95,27K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AFI 802V2?
Циркуляційна пропозиція AFI 802V2 — 1,86K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AFI 802V2?
AFI 802V2 досяг історичної максимальної ціни у 79,25 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AFI 802V2?
Історична мінімальна ціна AFI 802V2 становила 42,48 USD.
Який обсяг торгівлі AFI 802V2?
Актуальний обсяг торгівлі AFI 802V2 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AFI 802V2 цього року?
AFI 802V2 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AFI 802V2 для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.