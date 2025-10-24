Інформація щодо ціни aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 49,36 $ 49,36 $ 49,36 Мін. за 24 год $ 51,24 $ 51,24 $ 51,24 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 49,36$ 49,36 $ 49,36 Макс. за 24 год $ 51,24$ 51,24 $ 51,24 Рекордний максимум $ 79,25$ 79,25 $ 79,25 Найнижча ціна $ 42,48$ 42,48 $ 42,48 Зміна ціни (за 1 год) +2,13% Зміна ціни (1 дн.) +3,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,22% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,22%

Актуальна ціна aarna afi 802v2 (AFI 802V2) становить $51,23. За останні 24 години AFI 802V2 торгувався між мінімумом у $ 49,36 і максимумом у $ 51,24, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AFI 802V2 становить $ 79,25, тоді як його історичний мінімум — $ 42,48.

Що стосується короткострокових результатів, то AFI 802V2 змінився на +2,13% за останню годину, +3,72% за 24 години та на +2,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Ринкова капіталізація $ 95,27K$ 95,27K $ 95,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95,27K$ 95,27K $ 95,27K Циркуляційне постачання 1,86K 1,86K 1,86K Загальна пропозиція 1 859,44671908729 1 859,44671908729 1 859,44671908729

Поточна ринкова капіталізація aarna afi 802v2 — $ 95,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AFI 802V2 — 1,86K, зі загальною пропозицією 1859.44671908729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,27K.