Сьогоднішня ціна Aarma (ARMA)

Поточна ціна Aarma (ARMA) сьогодні становить 2.99 USD з ринковою капіталізацією $ 17.11M USD. Ціна ARMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aarma:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.02K USD

- зміна ціни Aarma протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 5.68M USD

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