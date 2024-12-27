Ціна Aarma (ARMA)
Поточна ціна Aarma (ARMA) сьогодні становить 2.99 USD з ринковою капіталізацією $ 17.11M USD. Ціна ARMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aarma:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.02K USD
- зміна ціни Aarma протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 5.68M USD
Отримуйте оновлення цін ARMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ARMA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aarma до USD становила $ +0.0023749.
За останні 30 днів зміна ціни Aarma до USD становила $ +1.9357944710.
За останні 60 днів зміна ціни Aarma до USD становила $ +1.0443187950.
За останні 90 днів зміна ціни Aarma до USD становила $ +0.300011369640182.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0023749
|+0.08%
|30 днів
|$ +1.9357944710
|+64.74%
|60 днів
|$ +1.0443187950
|+34.93%
|90 днів
|$ +0.300011369640182
|+11.15%
Останній аналіз цін Aarma: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.08%
+41.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aarma project is a community owned protocol focusing on the development of next generation of decentralized finance. Under the arm of Aarma project, our team is developing a multimedia-friendly blockchain and decentralized applications on top of it such as NFT Marketplace
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ARMA до AUD
A$4.784
|1 ARMA до GBP
￡2.3621
|1 ARMA до EUR
€2.8704
|1 ARMA до USD
$2.99
|1 ARMA до MYR
RM13.3653
|1 ARMA до TRY
₺105.4274
|1 ARMA до JPY
¥471.9715
|1 ARMA до RUB
₽308.3288
|1 ARMA до INR
₹254.9872
|1 ARMA до IDR
Rp49,016.3856
|1 ARMA до PHP
₱173.3303
|1 ARMA до EGP
￡E.152.1013
|1 ARMA до BRL
R$18.4782
|1 ARMA до CAD
C$4.3056
|1 ARMA до BDT
৳356.707
|1 ARMA до NGN
₦4,628.4602
|1 ARMA до UAH
₴125.1614
|1 ARMA до VES
Bs152.49
|1 ARMA до PKR
Rs831.0107
|1 ARMA до KZT
₸1,546.8167
|1 ARMA до THB
฿101.8693
|1 ARMA до TWD
NT$98.1318
|1 ARMA до CHF
Fr2.691
|1 ARMA до HKD
HK$23.2024
|1 ARMA до MAD
.د.م30.0794