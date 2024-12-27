Сьогоднішня ціна AAG (AAG)

Поточна ціна AAG (AAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 508.85K USD. Ціна AAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AAG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.57 USD

- зміна ціни AAG протягом дня — -9.75%

- циркуляційна пропозиція – 550.44M USD

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