Токеноміка AADex Finance (ADE) Дізнайтеся ключову інформацію про AADex Finance (ADE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AADex Finance (ADE) AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem. Офіційний вебсайт: https://aadex.app/ Whitepaper: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf Купити ADE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AADex Finance (ADE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AADex Finance (ADE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 61,67K $ 61,67K $ 61,67K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 246,70K $ 246,70K $ 246,70K Історичний максимум: $ 4,2 $ 4,2 $ 4,2 Історичний мінімум: $ 0,02066608 $ 0,02066608 $ 0,02066608 Поточна ціна: $ 0,0246695 $ 0,0246695 $ 0,0246695 Дізнайтеся більше про ціну AADex Finance (ADE)

Токеноміка AADex Finance (ADE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AADex Finance (ADE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADE, досліджуйте ціну токена ADE в реальному часі!

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