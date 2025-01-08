Сьогоднішня ціна AADex Finance (ADE)

Поточна ціна AADex Finance (ADE) сьогодні становить 0.02818559 USD з ринковою капіталізацією $ 70.46K USD. Ціна ADE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AADex Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.11 USD

- зміна ціни AADex Finance протягом дня — -6.45%

- циркуляційна пропозиція – 2.50M USD

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