Ціна AADex Finance (ADE)
Поточна ціна AADex Finance (ADE) сьогодні становить 0.02818559 USD з ринковою капіталізацією $ 70.46K USD. Ціна ADE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AADex Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.11 USD
- зміна ціни AADex Finance протягом дня — -6.45%
- циркуляційна пропозиція – 2.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AADex Finance до USD становила $ -0.00194440520592217.
За останні 30 днів зміна ціни AADex Finance до USD становила $ -0.0071522963.
За останні 60 днів зміна ціни AADex Finance до USD становила $ -0.0072027063.
За останні 90 днів зміна ціни AADex Finance до USD становила $ -0.04436146569618743.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00194440520592217
|-6.45%
|30 днів
|$ -0.0071522963
|-25.37%
|60 днів
|$ -0.0072027063
|-25.55%
|90 днів
|$ -0.04436146569618743
|-61.14%
Останній аналіз цін AADex Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.45%
-1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.
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