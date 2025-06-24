Ціна aaa cat (AAA)
Поточна ціна aaa cat (AAA) сьогодні становить 0,00009592 USD з ринковою капіталізацією $ 959,15K USD. Ціна AAA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aaa cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни aaa cat протягом дня — +11,03%
- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aaa cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни aaa cat до USD становила $ -0,0000414926.
За останні 60 днів зміна ціни aaa cat до USD становила $ -0,0000326111.
За останні 90 днів зміна ціни aaa cat до USD становила $ -0,0000416452584438578.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11,03%
|30 днів
|$ -0,0000414926
|-43,25%
|60 днів
|$ -0,0000326111
|-33,99%
|90 днів
|$ -0,0000416452584438578
|-30,27%
Останній аналіз цін aaa cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,33%
+11,03%
-12,42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Drippy stumbled upon this epic image of a black cat on Friday the 13th posted buy Sui Name Service and thought, "Wow, this would make a fire meme coin!" With all the buzz about Move Pump, Drippy wanted to test the meme creation tool on the platform. He created the token as a test and degens started to buy. He then posted it on his X account and all the Sui degens pushed it to complete the bonding curve within minutes. Now aaaCat is the fastest growing meme coin on Sui Network
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