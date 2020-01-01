Токеноміка A51 Finance (A51) Дізнайтеся ключову інформацію про A51 Finance (A51), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація A51 Finance (A51) A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Офіційний вебсайт: https://a51.finance/ Whitepaper: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Купити A51 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни A51 Finance (A51) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена A51 Finance (A51), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,10K $ 49,10K $ 49,10K Загальна пропозиція: $ 3,74M $ 3,74M $ 3,74M Циркуляційна пропозиція: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 113,59K $ 113,59K $ 113,59K Історичний максимум: $ 0,335432 $ 0,335432 $ 0,335432 Історичний мінімум: $ 0,02659576 $ 0,02659576 $ 0,02659576 Поточна ціна: $ 0,03033345 $ 0,03033345 $ 0,03033345 Дізнайтеся більше про ціну A51 Finance (A51)

Токеноміка A51 Finance (A51): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки A51 Finance (A51) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів A51, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів A51, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку A51, досліджуйте ціну токена A51 в реальному часі!

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