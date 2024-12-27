Ціна A51 Finance (A51)
Поточна ціна A51 Finance (A51) сьогодні становить 0.127029 USD з ринковою капіталізацією $ 205.61K USD. Ціна A51 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A51 Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD
- зміна ціни A51 Finance протягом дня — -1.14%
- циркуляційна пропозиція – 1.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A51 Finance до USD становила $ -0.0014716580394283.
За останні 30 днів зміна ціни A51 Finance до USD становила $ +0.0149994826.
За останні 60 днів зміна ціни A51 Finance до USD становила $ +0.0625046702.
За останні 90 днів зміна ціни A51 Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0014716580394283
|-1.14%
|30 днів
|$ +0.0149994826
|+11.81%
|60 днів
|$ +0.0625046702
|+49.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін A51 Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-1.14%
-0.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.
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