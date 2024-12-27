Сьогоднішня ціна A51 Finance (A51)

Поточна ціна A51 Finance (A51) сьогодні становить 0.127029 USD з ринковою капіталізацією $ 205.61K USD. Ціна A51 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності A51 Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD

- зміна ціни A51 Finance протягом дня — -1.14%

- циркуляційна пропозиція – 1.62M USD

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