Ціна A3S (AA)
Поточна ціна A3S (AA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 108,58K USD. Ціна AA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A3S:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни A3S протягом дня — -7,76%
- циркуляційна пропозиція – 247,83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A3S до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни A3S до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни A3S до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни A3S до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7,76%
|30 днів
|$ 0
|-95,51%
|60 днів
|$ 0
|-96,44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін A3S: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,25%
-7,76%
-76,47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: 1. Account Abstraction 2. Interaction Abstraction 3. Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems.
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