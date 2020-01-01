Токеноміка a16z AI Dog (TILLY) Дізнайтеся ключову інформацію про a16z AI Dog (TILLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація a16z AI Dog (TILLY) Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Офіційний вебсайт: https://tilly-aidog.site/ Купити TILLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни a16z AI Dog (TILLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена a16z AI Dog (TILLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,59K $ 25,59K $ 25,59K Загальна пропозиція: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M Циркуляційна пропозиція: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,59K $ 25,59K $ 25,59K Історичний максимум: $ 0,00202776 $ 0,00202776 $ 0,00202776 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну a16z AI Dog (TILLY)

Токеноміка a16z AI Dog (TILLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки a16z AI Dog (TILLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TILLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TILLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TILLY, досліджуйте ціну токена TILLY в реальному часі!

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