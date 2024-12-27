Ціна a16z AI Dog (TILLY)
Поточна ціна a16z AI Dog (TILLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179.00K USD. Ціна TILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності a16z AI Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.99K USD
- зміна ціни a16z AI Dog протягом дня — +8.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни a16z AI Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни a16z AI Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни a16z AI Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни a16z AI Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.62%
|30 днів
|$ 0
|-23.50%
|60 днів
|$ 0
|-41.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін a16z AI Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
+8.62%
+18.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube
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