Сьогоднішня ціна a16gems (A16G)

Поточна ціна a16gems (A16G) сьогодні становить 0.00188092 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна A16G до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності a16gems:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 278.75K USD

- зміна ціни a16gems протягом дня — +35.82%

- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD

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