Ціна a16gems (A16G)
Поточна ціна a16gems (A16G) сьогодні становить 0.00188092 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна A16G до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності a16gems:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 278.75K USD
- зміна ціни a16gems протягом дня — +35.82%
- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни a16gems до USD становила $ +0.00049605.
За останні 30 днів зміна ціни a16gems до USD становила $ +0.0276327303.
За останні 60 днів зміна ціни a16gems до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни a16gems до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00049605
|+35.82%
|30 днів
|$ +0.0276327303
|+1,469.11%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін a16gems: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-16.57%
+35.82%
+81.30%
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