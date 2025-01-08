Сьогоднішня ціна A Trippy Ape (TRIP)

Поточна ціна A Trippy Ape (TRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.38K USD. Ціна TRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності A Trippy Ape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.43 USD

- зміна ціни A Trippy Ape протягом дня — -11.77%

- циркуляційна пропозиція – 557.09M USD

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