Ціна A Trippy Ape (TRIP)
Поточна ціна A Trippy Ape (TRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.38K USD. Ціна TRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A Trippy Ape:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.43 USD
- зміна ціни A Trippy Ape протягом дня — -11.77%
- циркуляційна пропозиція – 557.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A Trippy Ape до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни A Trippy Ape до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни A Trippy Ape до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни A Trippy Ape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.77%
|30 днів
|$ 0
|-38.26%
|60 днів
|$ 0
|-93.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін A Trippy Ape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-11.77%
-6.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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