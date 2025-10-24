Інформація щодо ціни a slow runner (SNAIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001728 $ 0,00001728 $ 0,00001728 Мін. за 24 год $ 0,00001781 $ 0,00001781 $ 0,00001781 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001728$ 0,00001728 $ 0,00001728 Макс. за 24 год $ 0,00001781$ 0,00001781 $ 0,00001781 Рекордний максимум $ 0,00242581$ 0,00242581 $ 0,00242581 Найнижча ціна $ 0,00001635$ 0,00001635 $ 0,00001635 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,79%

Актуальна ціна a slow runner (SNAIL) становить $0,00001756. За останні 24 години SNAIL торгувався між мінімумом у $ 0,00001728 і максимумом у $ 0,00001781, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SNAIL становить $ 0,00242581, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001635.

Що стосується короткострокових результатів, то SNAIL змінився на -- за останню годину, +1,40% за 24 години та на -8,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо a slow runner (SNAIL)

Ринкова капіталізація $ 17,56K$ 17,56K $ 17,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,56K$ 17,56K $ 17,56K Циркуляційне постачання 999,68M 999,68M 999,68M Загальна пропозиція 999 684 869,491002 999 684 869,491002 999 684 869,491002

Поточна ринкова капіталізація a slow runner — $ 17,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SNAIL — 999,68M, зі загальною пропозицією 999684869.491002. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,56K.