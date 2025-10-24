Актуальна ціна a slow runner сьогодні становить 0,00001756 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SNAIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SNAIL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна a slow runner сьогодні становить 0,00001756 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SNAIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SNAIL на MEXC вже зараз.

Докладніше про SNAIL

Інформація про ціну SNAIL

Офіційний вебсайт SNAIL

Токеноміка SNAIL

Прогноз ціни SNAIL

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип a slow runner

Ціна a slow runner (SNAIL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SNAIL до USD:

--
----
+1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни a slow runner (SNAIL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:59:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни a slow runner (SNAIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001728
$ 0,00001728$ 0,00001728
Мін. за 24 год
$ 0,00001781
$ 0,00001781$ 0,00001781
Макс. за 24 год

$ 0,00001728
$ 0,00001728$ 0,00001728

$ 0,00001781
$ 0,00001781$ 0,00001781

$ 0,00242581
$ 0,00242581$ 0,00242581

$ 0,00001635
$ 0,00001635$ 0,00001635

--

+1,40%

-8,79%

-8,79%

Актуальна ціна a slow runner (SNAIL) становить $0,00001756. За останні 24 години SNAIL торгувався між мінімумом у $ 0,00001728 і максимумом у $ 0,00001781, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SNAIL становить $ 0,00242581, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001635.

Що стосується короткострокових результатів, то SNAIL змінився на -- за останню годину, +1,40% за 24 години та на -8,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо a slow runner (SNAIL)

$ 17,56K
$ 17,56K$ 17,56K

--
----

$ 17,56K
$ 17,56K$ 17,56K

999,68M
999,68M 999,68M

999 684 869,491002
999 684 869,491002 999 684 869,491002

Поточна ринкова капіталізація a slow runner — $ 17,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SNAIL — 999,68M, зі загальною пропозицією 999684869.491002. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,56K.

Історія ціни a slow runner (SNAIL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни a slow runner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни a slow runner до USD становила $ -0,0000076025.
За останні 60 днів зміна ціни a slow runner до USD становила $ -0,0000170836.
За останні 90 днів зміна ціни a slow runner до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,40%
30 днів$ -0,0000076025-43,29%
60 днів$ -0,0000170836-97,28%
90 днів$ 0--

Що таке a slow runner (SNAIL)

would you buy me if i was slow?

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс a slow runner (SNAIL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни a slow runner (USD)

Скільки коштуватиме a slow runner (SNAIL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів a slow runner (SNAIL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо a slow runner.

Перегляньте прогноз ціни a slow runner вже зараз!

SNAIL до місцевих валют

Токеноміка a slow runner (SNAIL)

Розуміння токеноміки a slow runner (SNAIL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SNAIL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про a slow runner (SNAIL)

Скільки сьогодні коштує a slow runner (SNAIL)?
Актуальна ціна SNAIL у USD становить 0,00001756 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SNAIL до USD?
Поточна ціна SNAIL до USD — $ 0,00001756. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація a slow runner?
Ринкова капіталізація SNAIL — $ 17,56K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SNAIL?
Циркуляційна пропозиція SNAIL — 999,68M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SNAIL?
SNAIL досяг історичної максимальної ціни у 0,00242581 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SNAIL?
Історична мінімальна ціна SNAIL становила 0,00001635 USD.
Який обсяг торгівлі SNAIL?
Актуальний обсяг торгівлі SNAIL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SNAIL цього року?
SNAIL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SNAIL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:59:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для a slow runner (SNAIL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 095,91
$111 095,91$111 095,91

+1,07%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 949,14
$3 949,14$3 949,14

+1,86%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16920
$0,16920$0,16920

+10,40%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,16
$192,16$192,16

+0,59%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,4952
$19,4952$19,4952

+26,43%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 949,14
$3 949,14$3 949,14

+1,86%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 095,91
$111 095,91$111 095,91

+1,07%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,16
$192,16$192,16

+0,59%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4402
$2,4402$2,4402

+1,29%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,40
$1 124,40$1 124,40

-0,48%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6435
$0,6435$0,6435

+543,50%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000715
$0,00000715$0,00000715

+301,68%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$55,20
$55,20$55,20

+124,02%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004201
$0,0004201$0,0004201

+97,60%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5757
$0,5757$0,5757

+91,90%