Ціна A New Internet Money Era (ANIME)
Поточна ціна A New Internet Money Era (ANIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.11K USD. Ціна ANIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A New Internet Money Era:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD
- зміна ціни A New Internet Money Era протягом дня — -3.81%
- циркуляційна пропозиція – 974.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A New Internet Money Era до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни A New Internet Money Era до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни A New Internet Money Era до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни A New Internet Money Era до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.81%
|30 днів
|$ 0
|-46.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін A New Internet Money Era: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.40%
-3.81%
+1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin to represent the full gamut of Japanese anime culture and films on Solana. Anime has a rich and long history and $anime wants to give fans a space to enjoy and appreciate anime culture. There currently isn't a coin that covers all things anime and we intend to change that. This is a great way for anime fans to make money yet, at the same time having a investment backed by a strong team.
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