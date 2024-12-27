Сьогоднішня ціна A New Internet Money Era (ANIME)

Поточна ціна A New Internet Money Era (ANIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.11K USD. Ціна ANIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності A New Internet Money Era:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD

- зміна ціни A New Internet Money Era протягом дня — -3.81%

- циркуляційна пропозиція – 974.76M USD

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