Інформація щодо ціни A L P H A ($ALPHA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002326 $ 0,00002326 $ 0,00002326 Мін. за 24 год $ 0,00002609 $ 0,00002609 $ 0,00002609 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002326$ 0,00002326 $ 0,00002326 Макс. за 24 год $ 0,00002609$ 0,00002609 $ 0,00002609 Рекордний максимум $ 0,0009103$ 0,0009103 $ 0,0009103 Найнижча ціна $ 0,00001716$ 0,00001716 $ 0,00001716 Зміна ціни (за 1 год) +2,23% Зміна ціни (1 дн.) -5,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,50%

Актуальна ціна A L P H A ($ALPHA) становить $0,00002417. За останні 24 години $ALPHA торгувався між мінімумом у $ 0,00002326 і максимумом у $ 0,00002609, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $ALPHA становить $ 0,0009103, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001716.

Що стосується короткострокових результатів, то $ALPHA змінився на +2,23% за останню годину, -5,85% за 24 години та на -12,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо A L P H A ($ALPHA)

Ринкова капіталізація $ 24,11K$ 24,11K $ 24,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,11K$ 24,11K $ 24,11K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація A L P H A — $ 24,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $ALPHA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,11K.