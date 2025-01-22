Сьогоднішня ціна A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE)

Поточна ціна A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USEDPHONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності A Gently Used Nokia 3310:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 496.40 USD

- зміна ціни A Gently Used Nokia 3310 протягом дня — +6.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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