Ціна A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE)
Поточна ціна A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USEDPHONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A Gently Used Nokia 3310:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 496.40 USD
- зміна ціни A Gently Used Nokia 3310 протягом дня — +6.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A Gently Used Nokia 3310 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни A Gently Used Nokia 3310 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни A Gently Used Nokia 3310 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни A Gently Used Nokia 3310 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.42%
|30 днів
|$ 0
|+1.44%
|60 днів
|$ 0
|-50.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін A Gently Used Nokia 3310: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
+6.42%
+24.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Gently Used Nokia 3310 The old Used Nokia 3310 MEME token taking over the solana chain with storm!
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