Токеноміка A Gently Used Couch ($COUCH) Дізнайтеся ключову інформацію про A Gently Used Couch ($COUCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація A Gently Used Couch ($COUCH) A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign. Офіційний вебсайт: https://agentlyusedcouch.com/ Купити $COUCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни A Gently Used Couch ($COUCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена A Gently Used Couch ($COUCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,98K $ 10,98K $ 10,98K Загальна пропозиція: $ 988,30M $ 988,30M $ 988,30M Циркуляційна пропозиція: $ 988,30M $ 988,30M $ 988,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,98K $ 10,98K $ 10,98K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну A Gently Used Couch ($COUCH)

Токеноміка A Gently Used Couch ($COUCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки A Gently Used Couch ($COUCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $COUCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $COUCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $COUCH, досліджуйте ціну токена $COUCH в реальному часі!

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