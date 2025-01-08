Сьогоднішня ціна A Gently Used Couch ($COUCH)

Поточна ціна A Gently Used Couch ($COUCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.99K USD. Ціна $COUCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності A Gently Used Couch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.12 USD

- зміна ціни A Gently Used Couch протягом дня — -6.79%

- циркуляційна пропозиція – 988.34M USD

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