Ціна A Gently Used Couch ($COUCH)
Поточна ціна A Gently Used Couch ($COUCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.99K USD. Ціна $COUCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A Gently Used Couch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.12 USD
- зміна ціни A Gently Used Couch протягом дня — -6.79%
- циркуляційна пропозиція – 988.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A Gently Used Couch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни A Gently Used Couch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни A Gently Used Couch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни A Gently Used Couch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.79%
|30 днів
|$ 0
|-17.27%
|60 днів
|$ 0
|-27.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін A Gently Used Couch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-6.79%
+5.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign.
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