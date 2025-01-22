Ціна A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)
Поточна ціна A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) сьогодні становить 0.00400235 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USEDCAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A Gently Used 2001 Honda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.57K USD
- зміна ціни A Gently Used 2001 Honda протягом дня — +5.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A Gently Used 2001 Honda до USD становила $ +0.00019315.
За останні 30 днів зміна ціни A Gently Used 2001 Honda до USD становила $ -0.0002075266.
За останні 60 днів зміна ціни A Gently Used 2001 Honda до USD становила $ -0.0020594840.
За останні 90 днів зміна ціни A Gently Used 2001 Honda до USD становила $ -0.013937885747494957.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019315
|+5.07%
|30 днів
|$ -0.0002075266
|-5.18%
|60 днів
|$ -0.0020594840
|-51.45%
|90 днів
|$ -0.013937885747494957
|-77.69%
Останній аналіз цін A Gently Used 2001 Honda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
+5.07%
-2.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Gently Used 2001 Honda Civic
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