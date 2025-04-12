Ціна A DOG IN THE MATRIX (MATRIX)
Поточна ціна A DOG IN THE MATRIX (MATRIX) сьогодні становить 0.00000636 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MATRIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності A DOG IN THE MATRIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни A DOG IN THE MATRIX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни A DOG IN THE MATRIX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни A DOG IN THE MATRIX до USD становила $ -0.0000008084.
За останні 60 днів зміна ціни A DOG IN THE MATRIX до USD становила $ -0.0000027216.
За останні 90 днів зміна ціни A DOG IN THE MATRIX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000008084
|-12.71%
|60 днів
|$ -0.0000027216
|-42.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін A DOG IN THE MATRIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
From a simple dog to a guide in the Matrix. Follow the Dog In The Matrix in the struggle to find your freedom and fight oppression. We live in a decentralized system, fortunate to have a movement that no one can stop. The only thing you can do is watch or join the army and fight alongside us, guided by a Dog in the Matrix. This token represents everything yoU've ever dreamed of and symbolizes the struggle for freedom. The fight against outdated financial systems begins... it's time to escape from the Matrix.
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