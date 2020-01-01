Токеноміка Zygo The Frog (ZYGO) Дізнайтеся ключову інформацію про Zygo The Frog (ZYGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zygo The Frog (ZYGO) Zygo ─ маленьке пустотливе зелене жабеня, яке постійно потрапляє в халепу. Офіційний вебсайт: www.zygothefrog.com Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Купити ZYGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zygo The Frog (ZYGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zygo The Frog (ZYGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Історичний максимум: $ 0,007629 $ 0,007629 $ 0,007629 Історичний мінімум: $ 0,000026196639138267 $ 0,000026196639138267 $ 0,000026196639138267 Поточна ціна: $ 0,002337 $ 0,002337 $ 0,002337 Дізнайтеся більше про ціну Zygo The Frog (ZYGO)

Токеноміка Zygo The Frog (ZYGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zygo The Frog (ZYGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZYGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZYGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZYGO, досліджуйте ціну токена ZYGO в реальному часі!

Як купити ZYGO Зацікавлені в додаванні Zygo The Frog (ZYGO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ZYGO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ZYGO на MEXC зараз!

Історія ціни Zygo The Frog (ZYGO) Аналіз історії ціни ZYGO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ZYGO прямо зараз!

Прогноз ціни ZYGO Хочете знати, куди рухається ZYGO? Наша сторінка прогнозу ціни ZYGO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ZYGO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!